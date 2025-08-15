Работы по строительству тоннеля Бакинским метро продлятся 4-5 месяцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в холдинг AZCON, начинает подготовительные работы к строительству около 200-метрового туннеля, который соединит станции "Джафар Джаббарлы-Низами".

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что в рамках подготовительных работ будут проведены работы по бурению на двух участках вокруг станции "28 Мая".

"Одна из строительных площадок расположена перед станцией, а другая - позади нее, на автомобильной парковке на пересечении улиц Сулейман Рагимов и Мирали Гашгай",- отмечается в информации.

Было отмечено, что территория будет огорожена с соблюдением норм и правил безопасности.

"Начнется бурение шахт диаметром около 12 метров в сложных геологических условиях с соблюдением всех современных стандартов. После того как шахты глубиной более 30 метров будут доведены до нужной отметки, к основным тоннелям будут проложены малые подходные тоннели. Таким образом, процесс строительства шахт будет завершен",- подчеркивается в информации ЗАО.

Согласно информации, указанный процесс продлится 4–5 месяцев.

"Организация движения в метрополитене при этом не будет нарушена. Пассажиры продолжат пользоваться метро в прежнем интервале. Выполняемые буровые работы не повлияют на движение автобусов и график работы железной дороги",- также отмечено в информации.

