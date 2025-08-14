В бакинском метро начинается подготовка к проекту разделения линий

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в холдинг AZCON, приступило к подготовительным работам по реализации комплексных строительных проектов по дальнейшему совершенствованию сети метрополитена, занимающего важное место в транспортной системе города Баку.

В ЗАО сообщили Trend, что эти работы ведутся в соответствии с масштабным планом мероприятий в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 января 2025 года.

Отмечается, что на начальном этапе проекта стартуют подготовительные работы по строительству тоннеля протяженностью около 200 метров, который соединит станции «Джафар Джаббарлы-Низами».

"В рамках подготовительных работ будут пробурены шахты в двух районах вокруг станции "28 Мая". Один из строительных участков расположен в верхней части станции – на парковке на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая, а другой – перед станцией. После прокладки шахт будут построены дополнительные подъездные пути для обеспечения доступа к основным тоннелям. В связи со сложными геологическими условиями местности техническая безопасность строительства будет обеспечена наиболее оптимальным методом бурения на данной территории.

Строительство не помешает работе автобусов, Бакинского железнодорожного вокзала, а также станции метро «28 Мая» в этом районе. В этот период движение подземного и наземного транспорта будет продолжаться в обычном режиме.

Напомним, что поэтапная реализация работ, предусмотренных проектом разделения линий, придаст импульс развитию транспортной инфраструктуры столицы, уменьшит пробки и обеспечит эффективную работу общественного транспорта. Кроме того, это позволит снижение использования личных автомобилей, повышение динамичности городского движения и оптимальная реализация планов мобильности.

В результате независимой работы Зелёной и Красной линий значительно повысятся безопасность и стабильность движения. Существующие интервалы движения от 4 минут и более на участках до станции «28 Мая» («Дарнагюль-28 Мая» и «Ичеришехер-28 Мая») будут сокращены до минимально возможного уровня», - говорится в информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!