Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 августа в столице Исламской Республики Пакистан - городе Исламабад прошёл военный парад, впервые посвящённый «Дню независимости» и «Торжеству справедливости».

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"За парадом, наряду с военно-политическим руководством Пакистана, наблюдали первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, представители посольства нашей страны в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные гости.

В военном параде, в котором участвовали представители вооружённых сил различных стран, Азербайджан был представлен парадным расчётом Азербайджанской Армии", - говорится в сообщении ведомства.

