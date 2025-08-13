Минздрав Азербайджана разъяснил современные подходы к терапии талассемии

БАКУ /Trend/ - В некоторых случаях полное излечение талассемии возможно, однако многое зависит от типа и тяжести заболевания.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram сказала заведующая отделом трансфузиологии отделения талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Тунзаля Ахмедова.

По её словам, единственным полностью излечивающим методом лечения на данный момент является трансплантация костного мозга или стволовых клеток:

«Эта процедура проводится при наличии подходящего донора и при условии, что общее состояние здоровья пациента позволяет это сделать. Однако этот метод доступен не всем пациентам. Во время трансплантации пораженный костный мозг пациента полностью разрушается с помощью специальных препаратов и лучевой терапии, используемых при лечении рака, а затем вводятся стволовые клетки здорового донора. Хотя этот метод потенциально может полностью избавить от заболевания, он применяется только в особых случаях из-за серьёзных рисков и тяжёлых побочных эффектов».

Т. Ахмедова отметила, что в большинстве случаев для улучшения качества жизни больных талассемией и профилактики осложнений проводится долгосрочное лечение с использованием регулярных процедур переливаний крови и препаратов для лечения перегрузки железом (хелаторная терапия):

«Регулярные процедуры переливания крови снижают тяжесть осложнений анемии, поддерживая нормальный уровень железа в крови и защищая общее состояние здоровья пациента. Однако переливание крови приводит к накоплению железа в организме, что может вызвать серьёзные проблемы с сердцем, печенью и другими органами. Поэтому перегрузка железом контролируется хелаторными препаратами. Хочу отметить, что хелаторная терапия — это терапия специальными препаратами, используемыми для выведения избытка железа из органов».

