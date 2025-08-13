Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане произведены выплаты августовских пенсий в ряде регионов

Общество Материалы 13 августа 2025 11:29 (UTC +04:00)
Фото: Azərtac

Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил августовские пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Также отмечается, что пенсии за август в Нахчыванской Автономной Республике были выплачены соответствующим органом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения автономии.

Выплаты пенсий за август жителям других регионов страны, а также лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение, будут произведены в соответствии с установленным графиком в этом месяце.

