В Азербайджане произведены выплаты августовских пенсий в ряде регионов

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил августовские пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Также отмечается, что пенсии за август в Нахчыванской Автономной Республике были выплачены соответствующим органом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения автономии.

Выплаты пенсий за август жителям других регионов страны, а также лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение, будут произведены в соответствии с установленным графиком в этом месяце.