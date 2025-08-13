В Азербайджане стартовала подготовка женщин-водителей автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы расширения участия женщин-водителей в общественном транспорте Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запустило новую учебную программу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на AYNA, кандидаты проходят как теоретическую, так и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

Отмечается, что тренинги, помимо навыков вождения, охватывают вопросы этики, культуры общения и безопасности. Особое внимание уделяется правилам поведения с людьми с ограниченными возможностями. Цель программы - подготовить женщин-водителей, способных обеспечивать безопасность дорожного движения, корректно и вежливо общаться с пассажирами, а также проявлять профессионализм в критических ситуациях.

В ходе тренингов участники отрабатывают практические упражнения по технике обзора, маневрированию, остановке и парковке. Основное внимание уделяется вождению в сложных дорожных условиях, парковке передним и задним ходом, слаломным движениям, правильному выбору траектории поворота и соблюдению безопасной дистанции. Одновременно водители приобретают навыки, позволяющие минимизировать риски аварий в различных дорожных ситуациях.

По завершении обучения участники проходят бесплатное тестирование по специально подготовленным маршрутам, где комплексно оцениваются как теоретические знания, так и практические навыки.

Инициатива AYNA способствует повышению экономической активности женщин и их роли в транспортной сфере, а также вносит вклад в улучшение качества обслуживания и удовлетворенности пассажиров в общественном транспорте.