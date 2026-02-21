Советник посла Узбекистана в Азербайджане назвал объем инвестпортфеля между двумя странами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Действующий инвестиционный портфель между Узбекистаном и Азербайджаном включает около 30 проектов на общую сумму 3,4 миллиарда долларов.

Об этом Trend сообщил советник посла Узбекистана в Азербайджане по торгово-экономическим вопросам Санджар Махмудов в рамках круглого стола на тему "Узбекистан – Азербайджан: архитектура союзнического взаимодействия", проведенного в Баку.

“Мы существенно продвинулись в формировании нового пакета проектов объемом около 10 миллиардов долларов. В настоящее время проект находится на стадии согласования”, - отметил он.

По словам Махмудова, будущий пакет будет охватывать широкий спектр отраслей, включая практически все области экономики и промышленной кооперации.

“Мы хотим расширить экспорт текстильной продукции в Азербайджан. В этом году намерены довести его до 50 миллионов долларов, тогда как в прошлом году объем поставок составил около 30 миллионов долларов”, - сказал он.

Кроме того, дипломат сообщил о планах открытия нового торгового дома по сельскохозяйственной продукции, где будет представлена продукция узбекских производителей.

"Еще один проект связан с созданием торгового дома строительных материалов в Агдаме", - добавил Махмудов.

Он подчеркнул, что на начальном этапе в торговом доме будут представлены мебель, электротехника и строительные материалы, а в дальнейшем планируется развитие промышленной кооперации на этой площадке.

Говоря о транспортном направлении, Махмудов подчеркнул стратегическую задачу по формированию собственной транспортной инфраструктуры на Каспии.

“Наша ключевая цель - приобретение собственного судна для работы на Каспийском море. Мы активно взаимодействуем с Бакинским судостроительным заводом по вопросу возможной закупки” - сказал он.

По его словам, запуск узбекской флотилии в ближайшие один-два года может стать серьезным импульсом для расширения грузоперевозок и укрепления транзитного потенциала двух стран.

“В настоящее время проект находится на завершающем этапе проработки”, - заключил Махмудов.