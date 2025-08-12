В Агдаме началось строительство пятого жилого массива

АГДАМ/Trend/ - В городе Агдам начато строительство пятого жилого массива, который спроектирован на территории более 12 гектаров, где будет построено 50 зданий в 12 кварталах.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь Службы реконструкции, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов Лейла Сараби.

По ее словам, 40 из них - многоквартирные жилые здания, 10 - нежилые помещения.

"В этих зданиях будет 1074 квартиры: 5 однокомнатных, 372 двухкомнатных, 443 трехкомнатных и 254 четырёхкомнатных. В этот микрорайон планируется переселить 3205 человек. Кроме того, в пятом жилом массиве будут построены нежилые помещения, а также оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха и котельные", - отметила Л.Сараби.

