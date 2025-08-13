4-й жилой массив в Агдаме строится на площади около 14 гектаров

АГДАМ /Trend/ - 4-й жилой массив строится на площади около 14 гектаров. Здесь будет 64 здания на 10 кварталов.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

Она отметила, что 24 декабря 2023 года во время очередной поездки главы государства в Агдам он заложил фундаменты 4-го и 5-го жилых массивов на территории города.

"В 4-м жилом массиве предполагается расселить 1080 семей, состоящих из 4450 человек. В зданиях этого массива (47 из них-жилые здание, остальные-нежилые) будет 48 однокомнатных, 356 двухкомнатных, 474 трёхкомнатных и 202 четырёхкомнатные квартиры. Кроме того, в этом жилом массиве будут построены надземная и подземная парковки", отметила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!