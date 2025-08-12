БАКУ /Trend/ - В столице Ливана, Бейруте, создана Ассоциация дружбы Ливан-Азербайджан и утвержден ее состав.

Как передает Trend, об этом сообщил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что создание организации было осуществлено по инициативе ливанских выпускников, получивших высшее образование в различных вузах Азербайджана, в частности, доктора инженера Экрема Тархини.

Цель создания Ассоциации – укрепление отношений между народами двух стран, а также проведение совместных мероприятий в области науки, культуры, образования, туризма, здравоохранения, социальной и других сферах.

Отмечается, что президент Ассоциации Экрем Тархини является проектным руководителем Совета развития и реконструкции Ливана. В 1991 году он учился в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а затем в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Он принимал участие в качестве гостя в ряде важных государственных и международных мероприятий, проводимых в нашей стране. Некоторое время назад он принял участие в церемонии открытия Дома Азербайджана в селе Кавашра Ливана, что служит развитию отношений между двумя странами, а также является важным событием для проживающих здесь представителей туркменского народа.