В Сумгайыте обнаружен боеприпас (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В районе Яшма баглары в городе Сумгайыт обнаружен боеприпас.

Как сообщает Trend, на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по разминированию Специальной службы спасения особого риска МЧС.

Прибывшие на место специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов оцепили территорию и приняли все необходимые меры безопасности. После тщательного осмотра было установлено, что найденный предмет представляет собой один 152-мм бронебойный артиллерийский снаряд типа BR530.

Специалисты МЧС произвели контролируемую эвакуацию опасной находки с территории и успешно обезвредили снаряд в безопасном месте согласно всем протоколам. Дополнительное обследование места обнаружения и прилегающих территорий не выявило других опасных или подозрительных предметов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!