Спрос на электроэнергию в Азербайджане достиг рекордного уровня

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15:00 6 августа спрос на электроэнергию по всей стране достиг рекордных 4871 мегаватт в час.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерэнержи", суточное потребление энергии выросло до 100 миллионов киловатт-часов.

"Этот быстрый рост вызван не только жаркой погодой, непрерывной работой систем охлаждения и развлекательных центров. Основная причина - устойчивое и динамичное развитие экономики страны, промышленного сектора, жилого фонда и всех отраслей промышленности в целом.

Для сравнения, летом 2018 года пиковый спрос по стране составлял 3 625 мегаватт при температуре воздуха 40-42 градуса Цельсия. За последние семь лет пиковый спрос вырос более чем на 1 200 мегаватт.

В соответствии с поручением главы государства "Азерэнержи" создало дополнительные источники генерации и подстанции, а также внедрены современные системы SCADA, релейной защиты, противоаварийной автоматики, регулирования частоты и компенсации реактивной мощности.

В настоящее время ОАО "Азерэнержи" способно не только обеспечивать производство электроэнергии в соответствии с текущим спросом, но и генерировать энергию с запасом", - говорится в сообщении.