В ходжалинское село Ханюрду отправлена очередная группа бывших переселенцев (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - 11 августа в ходжалинское село Ханюрду отправлена очередная группа, состоящая из семей, временно поселившихся в разных частях республики.

Как сообщает Trend, в соответствии с программой Великого возвращения на данном этапе в село Ханюрду переселяются 19 семей - 62 человека из Агдамского района.

Переселяемая в село Ханюрду Ходжалинского района очередная группа - бывшие вынужденные переселенцы, временно поселившиеся в разных частях республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

