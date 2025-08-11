Очередная группа детей из Украины проходит комплексную реабилитацию в Габале

БАКУ /Trend/ - Еще 30 детей, привезенных из Украины, получают реабилитационные услуги в Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом сообщило министерство, передает Trend.

Отмечается, что на первом этапе дети прошли обследование в центре.

"Для каждого ребенка составлена индивидуальная программа реабилитации. В целях стабилизации их эмоционального состояния, поддержки их интеграции в общество профессиональными психологами для детей были проведены индивидуальные консультации, групповая терапия, а также занятия йогой и танцевальной терапией.

Им предоставляются реабилитационные услуги, такие как лечебный массаж, лечебные бассейны и ванны, арт-терапия и многое другое.

"В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей также были организованы экскурсии по историческим местам, в музеи, настольные игры и другие мероприятия для интересного и полезного проведения досуга", - добавили в ведомстве.

