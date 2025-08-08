Изменено расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в субботнее и воскресное расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что в связи с ремонтными работами, проводимыми на участке Баку-Кешля, с 9 августа расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту по субботам и воскресеньям будет следующим:

Баку–Хырдалан–Сумгайыт - 08:55, 09:15, 17:20, 18:20, 18:55, 19:45, 20:30,

Сумгайыт-Хырдалан-Баку - 07:45, 08:00, 09:00, 09:40, 18:02, 18:45, 19:30,

Баку-Пиршаги-Сумгайыт - 07:00, 08:00, 08:45, 09:10, 09:50, 10:50, 11:50, 16:50, 17:40, 18:25, 19:00, 19:25, 20:20, 21:00, 22:00, 23:00,

Сумгайыт-Пиршаги-Баку - 06:45, 07:25, 08:00, 08:45, 09:52, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 17:00, 18:20, 19:20, 19:55, 20:20, 21:00, 22:00.

Из-за ремонтных работ на некоторых рейсах возможны кратковременные задержки.