Состоялась встреча азербайджанской диаспорской молодежи с известными спортсменами и журналистами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ханкенди в рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась очередная встреча. На этот раз участники лагеря встретились с известными азербайджанскими спортсменами и спортивными журналистами.

Как передает Trend, об этом сообщил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что встреча прошла под модераторством известных спортивных журналистов Гюндуза Аббасзаде и Илькина Халилова. В мероприятии приняли участие азербайджанская параатлетка, четырехкратная чемпионка мира и победитель Паралимпийских игр «Париж 2024» Ламия Велиева, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по борьбе, призер Олимпийских игр «Токио 2020» Рафиг Гусейнов, а также легендарная спортсменка - единственная азербайджанка, принявшая участие в Олимпийских играх пять раз, четырехкратный призер Олимпиад, двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр и Игр исламской солидарности Мария Стадник.

Спортсмены, с гордостью поднимающие флаг Азербайджана на международной арене, поделились личным опытом и ответили на многочисленные вопросы молодежи. Участникам лагеря рассказали о достижениях Азербайджана в сфере спорта, о завоеванных победах. На примерах из личной карьеры спортсмены подчеркнули важность дисциплины и системного продвижения к цели для развития таланта и навыков. Ответы спортсменов вызвали большой интерес у молодежи, а их рассказы были встречены с энтузиазмом. Панель продолжилась интересными дискуссиями, соотечественники высоко оценили встречу.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.