Жители Баку о новых преимуществах Центрального парка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Снос территории в столице, известной как "Советская", начался в 2013 году. После завершения длительных работ по сносу на этой территории, с августа 2016 года был реализован масштабный проект реконструкции. В рамках этого проекта были построены новые дороги, расширены существующие улицы и проведен ремонт. В то же время для озеленения квартала были проведены обширные работы по благоустройству, заложены парки и зеленые зоны.

Как сообщает Trend, одним из самых важных проектов, реализованных на этой территории, является именно Центральный парк. Первая часть Центрального парка была сдана в эксплуатацию 22 мая 2019 года. В открытии парка приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Открытие второй части парка состоялось 30 декабря 2022 года, а третьей - 7 ноября прошлого года.

Для удобства передвижения посетителей на пересечении улиц Наримана Нариманова, Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига построены подземные и надземные пешеходные переходы. На территории обустроены семь зон отдыха и игровых площадок для людей всех возрастных групп: установлено оборудование для игры в шахматы и нарды, спортивные тренажеры, качели, а также создана футбольная площадка.

В парке установлено девять фонтанов, современная система освещения и камеры видеонаблюдения с централизованным управлением. Посажено более 2 100 деревьев 19 видов, свыше 137 тысяч цветов и кустарников. Для полива растений на площади свыше 6,5 гектара применяется капельная система орошения, проложены дренажные линии.

Между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезепир построена современная автомобильная стоянка на 347 мест.

А что думают горожане о расширении парка?

Жительница города Гюллю отметила, что молодежь рада расширению парковых участков.

"Мы проводим свободное время в парках, совершаем прогулки, встречаемся со сверстниками, чтобы обменяться идеями о наших занятиях. Расширение зеленых зон приносит новое дыхание в центр бетонного города. Я считаю, что гораздо приятнее создавать такие красивые парки вместо старых и опасных построек, портящих облик города", - сказала она.

Жительница Бахрия рассказала, что в свободное время любит гулять с друзьями.

"Новые парки - идеальные места для нас. Мы сидим там, беседуем, фотографируемся. Парки - это не только возможность для отдыха, но и место для общения. Раньше в городе зеленых насаждений было мало, а теперь парки есть повсюду. Их дизайн очень современный: хорошее освещение, декоративные деревья, фонтаны - все это создает очень приятную атмосферу", - отметила она.

Зарнишан ханым призналась, что жизнь в городе порой утомляет.

"Шум, пробки на дорогах, стресс на работе изматывают человека. Увеличение количества парков - хорошая возможность для таких, как я, работающих людей. Возвращаясь домой после работы, я обычно задерживаюсь на 20–30 минут в соседнем парке: дышу свежим воздухом, отдыхаю. Раньше таких мест было очень мало, а теперь новые парки есть почти в каждом районе. Изменился и облик города - он стал более ухоженным. Да, мое детство прошло на этих улицах, и хотя мы немного грустим из-за их изменения, парки, пришедшие им на смену, делают наш город красивее и придают ему новое дыхание", - отметила она.

Молодой житель города Осман подчеркнул важность создания парков.

"Парки нужны людям всех возрастов. Пожилые могут здесь отдыхать, родители приводят детей, а молодежь проводит время после учебы и работы", - сказал он.

Житель города Гусейн рассказал, что каждое утро занимается бегом.

"Раньше я бегал по тротуарам или на стадионах, но рядом с моим нынешним домом есть большой парк с проложенными специальными беговыми дорожками. Это очень удобно для меня - безопаснее, да и пребывание на природе придает энергию. Расширение парков - большое преимущество не только для отдыха, но и для здорового образа жизни. Я считаю, что такие проекты очень важны и должны продолжаться", - отметил он.