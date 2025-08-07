Участники VI летнего лагеря диаспорской молодежи побывали в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для участников VI Летнего лагеря диаспорской молодежи организована экскурсия в Шушу, в ходе которой молодые люди ознакомились с рядом важных исторических и культурных памятников.

Как передает Trend, об этом сообщил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Молодежь побывала на Джыдыр дюзю, была предоставлена подробная информация о географическом положении города Шуша, об истории Джыдыр дюзю. Затем были посещены мечеть Юхары Говхар-ага, расстрелянные армянами памятники выдающимся личностям Азербайджана, Гянджинские ворота Шушинской крепости, источник Иса булагы, Дом-музей Натаван, родник Хангызы. Было подробно рассказано об истории этих памятников, их архитектурных особенностях, а также о разрушениях, которым они подверглись в период оккупации.

Особый интерес у молодежи вызвала Шушинская крепость. Участники экскурсии были подробно проинформированы о мерах, предпринимаемые для сохранения крепостных стен, а также было рассказано о роли, которую крепость играла в защите города в различные исторические периоды.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.

