Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в Пакистан для участия в параде

Общество Материалы 7 августа 2025 12:36 (UTC +04:00)
Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в столицу Исламской Республики Пакистан - Исламабад для участия в военном параде, который впервые будет проведен в честь «Дня независимости» и «Торжества справедливости».

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Отметим, что на параде нашу страну представят группа коммандос Азербайджанской армии и Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в информации ведомства.

