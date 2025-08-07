Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в Пакистан для участия в параде

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в столицу Исламской Республики Пакистан - Исламабад для участия в военном параде, который впервые будет проведен в честь «Дня независимости» и «Торжества справедливости».

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Отметим, что на параде нашу страну представят группа коммандос Азербайджанской армии и Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в информации ведомства.

