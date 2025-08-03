Народный писатель Азербайдана Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

БАКУ /Trend/ - Народный писатель Азербайдана Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на Аллее почетного захоронения.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Союза писателей Азербайджана.

Отметим, что 3 августа на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджанской Республики (с 1998 года), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.