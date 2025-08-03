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Народный писатель Азербайдана Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

Общество Материалы 3 августа 2025 17:36 (UTC +04:00)
Народный писатель Азербайдана Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Народный писатель Азербайдана Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на Аллее почетного захоронения.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Союза писателей Азербайджана.

Отметим, что 3 августа на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджанской Республики (с 1998 года), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

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