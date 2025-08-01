В суде дали показания гражданские лица, пострадавшие в результате атак армянских ВС во время 44-дневной войны

БАКУ /Trend/ - 1 августа потерпевшая Акифа Байрамова, давшая показания в ходе судебного процесса в Бакинском военном суде, заявила, что в период 44-дневной Отечественной войны, 11 октября 2020 года около 02:00 ночи, в результате падения ракеты, выпущенной вооруженными силами Армении по городу Гянджа, где она проживала, ее дом был разрушен.

Как сообщает в пятницу Trend, Акифа Байрамова рассказала, что получила ранения в результате атаки.

Она отметила, что ее внук был извлечен из-под завалов, добавив: «Мой внук до сих пор проходит лечение».

Потерпевшая Севиндж Гасанова в своих показаниях отметила, что во время Отечественной войны, 5 октября 2020 года, она находилась у брата в Геранбое. "Я и мои родные получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении", - сказала Гасанова.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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