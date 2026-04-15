В Баку будет создана штаб-квартира парламентской сети Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул состоялась 5-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Trend, об этом сообщил отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно информации, конференция, в которой приняли участие около 130 представителей делегаций из примерно 50 стран и международных организаций, была посвящена теме «Роль парламентов в обеспечении климатоустойчивой урбанизации в регионе Движения неприсоединения».

Открывая мероприятие вступительной речью, Сахиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Парламентской сети Движения неприсоединения, напомнила, что в этом году отмечается 65-я годовщина создания Движения неприсоединения на Первой конференции, состоявшейся в Белграде в сентябре 1961 года.

Председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение большим интересом, проявленным парламентариями и партнерскими организациями к Парламентской сети Движения неприсоединения, подчеркнув, что активное участие парламентариев-членов в деятельности Сети демонстрирует не только решимость дополнять усилия своих правительств, но и их возрастающую роль в реализации целей Движения.

В выступлении отмечалось, что со времени последней конференции, состоявшейся в Ташкенте в апреле 2025 года, Парламентская сеть Движения неприсоединения продолжает расширять сферу своей деятельности и международную роль.

Отмечая актуальность темы пятой конференции Парламентской сети, спикер Милли Меджлиса заявила, что сегодня в мире около 3 миллиардов человек живут в неудовлетворительных жилищных условиях, из которых более 1,1 миллиарда проживают в неформальных поселениях, а более 300 миллионов человек сталкиваются с проблемой бездомности. По словам Сахибы Гафаровой, глобальный жилищный кризис продолжает стремительно углубляться, затрагивая все регионы, особенно развивающиеся страны.

В своем выступлении Сахиба Гафарова также рассказала о 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Азербайджане. Было отмечено, что сессия, которая состоится в Баку в мае этого года, будет посвящена теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты». Спикер отметила, что этот форум является международной платформой высокого уровня, созданной для решения проблем, связанных с быстрой урбанизацией, и оценки ее влияния на города, национальную экономику и изменение климата. Она также подчеркнула, что после успешного проведения COP29 это глобальное мероприятие является еще одним проявлением уверенности в способности Азербайджана объединять совместные усилия перед лицом общих вызовов. Напомнив, что 2026 год объявлен в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры», спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан обладает богатым опытом в области градостроительства. Было отмечено, что 13-я сессия Всемирного форума городов станет промежуточной оценкой реализации Новой городской повестки дня. На этом мероприятии будет рассмотрено прошедшее десятилетие и определены приоритеты до 2036 года.

Участники конференции высоко оценили институциональное развитие созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения неприсоединения под председательством Милли Меджлиса Азербайджана, а также работу, проделанную для повышения международной репутации организации.

Выступавшие также поделились своими взглядами на актуальность темы конференции «Роль парламентов в обеспечении климатоустойчивой урбанизации в регионе Движения неприсоединения» и внесли свои предложения. В конце конференции была принята Стамбульская декларация.

В ходе мероприятия также были приняты решения о создании штаб-квартиры Парламентской сети Движения неприсоединения в Баку и предоставлении Арабскому парламенту статуса наблюдателя в Парламентской сети.