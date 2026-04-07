В Азербайджане создается рабочая группа по вопросам деятельности недропользователей

БАКУ /Trend/ - Утверждены Правила по оздоровлению деятельности недропользователей, занимающихся эксплуатацией месторождений нерудных полезных ископаемых.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Правила подготовлены в соответствии с законом «О недрах» и определяют временные нормы регулирования использования месторождений нерудных полезных ископаемых в переходный период, а также меры по оздоровлению деятельности недропользователей.

Для приведения деятельности пользователей недр в полное соответствие с законодательством министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (далее – министерство) создаст рабочую группу. В неё войдут представители министерств: экономики, по чрезвычайным ситуациям, сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения. Также в составе группы будут представители Государственного агентства водных ресурсов, Госкомитета по градостроительству и архитектуре (по территориям, освобожденным от оккупации), ОАО «Азеришыг» и местных органов исполнительной власти. Деятельностью рабочей группы руководит председатель, назначаемый министерством. Группа действует на основе плана работ, утвержденного на заседаниях.

Заседания рабочей группы будут проводиться по мере необходимости, но не менее шести раз в течение переходного периода. Время проведения и повестку дня определяет председатель. Члены группы могут участвовать в заседаниях как очно, так и дистанционно с использованием информационных технологий.

Заседание считается правомочным, если в нем участвует более половины членов рабочей группы. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя, который голосует последним.

Секретарь группы выбирается из числа её членов на первом заседании. Каждый член группы выступает от имени представляемого им государственного органа.