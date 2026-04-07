В Азербайджане внесены изменения в закон «О недрах»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет расширен перечень видов пользования недрами.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях в закон «О недрах», утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в перечень видов пользования недрами будет включено использование осадков (песок, песчано-гравийная смесь, глина), скапливающихся в водохранилищах или водоемах, а также горных пород, извлекаемых из недр в связи со строительством тоннелей или переходов.

В рамках мер по увеличению водных ресурсов в Азербайджане и улучшению обеспечения населения качественной питьевой и поливной водой, предусматривается очистка существующих водохранилищ и водоемов. Это приведет к извлечению миллионов кубометров песка, песчано-гравийных и глинистых материалов, скопившихся в этих водоемах, и их вовлечению в экономический оборот. Кроме того, строительство путепроводов и тоннелей в рамках улучшения дорожной инфраструктуры сопровождается извлечением горных пород из недр. Создание правовой базы для использования этих осадков и пород послужит легализации их использования, обеспечению отчетности и формированию конкурентной среды.

Помимо этого, порядок передачи недр в пользование путем прямых переговоров будет определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти. Меры по оздоровлению деятельности пользователей недр, занимающихся эксплуатацией месторождений нерудных полезных ископаемых, будут определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти. Так, право на пользование недрами на основании разрешения предоставляется в порядке, установленном данным законом и законом «О лицензиях и разрешениях», посредством аукционов (торгов или конкурсов), а также путем прямых переговоров.

При этом постановлением Кабинета министров утвержден перечень случаев предоставления недр (за исключением месторождений и проявлений драгоценных и цветных металлов, драгоценных камней) в пользование путем прямых переговоров.