Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Тбилиси Национальный музей Грузии (ФОТО)

ТБИЛИСИ /Trend/ - 6 апреля Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Тбилиси Национальный музей Грузии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в Национальном музее Грузии представлены экспонаты, относящиеся к различным периодам истории страны.

Музейная экспозиция «Каменный век в Грузии» представляет важнейшее археологическое наследие, обнаруженное в стране. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 500 памятников Каменного века. Особое место в экспозиции занимают находки, обнаруженные в Дманиси (регион Квемо-Картли). Здесь представлены человеческие останки и орудия труда, датируемые примерно 1,8 млн лет назад. В экспозиции «Археологические сокровища» демонстрируются найденные в Грузии уникальные ювелирные изделия, относящиеся к периоду от III тысячелетия до н.э. до IV века н.э.

После ознакомления с экспозициями от имени Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Национальному музею Грузии была передана в дар коллекция под названием «Новый взгляд на культурное наследие», состоящая из пяти редких ковров производства «Азерхалча». Коллекция представляет собой современную интерпретацию древних образцов ковров. В коллекцию входят ковер «Нахчыван», представляющий синтез классических элементов, особенно мотивов «Хатаи» и «Челеби» в современной композиции, ковер «Ачма-юмма», переработанный с использованием богатых орнаментов карабахской ковровой школы, напоминающий о гармонии вселенной ковер «Карабах» с ритмичными и повторяющимися элементами, композиция «Бенди-Руми» и «Охота», являющийся современным выражением восточных традиций в искусстве, ковер «Пазырык» - современная интерпретация старейшего в мире ворсового ковра с 2500-летней историей.

Руководство музея выразило признательность Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой за подарки.