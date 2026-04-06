Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества

6 апреля 2026 14:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
ТБИЛИСИ /Trend/ - Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны, расположенные на Южном Кавказе, не должны упускать эту возможность. Потому что сегодня, к сожалению, в разных частях света нарушаются мир, безопасность, спокойствие, стабильность, результатом чего являются кровавые столкновения, войны, страдания и потери.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Подобная ситуация когда-то существовала и на Южном Кавказе. Но сегодня Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества», - добавил глава нашего государства.

