Президент Ильхам Алиев: Грузино-азербайджанские отношения будут и впредь уверенно развиваться

Политика 6 апреля 2026 14:36 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
ТБИЛИСИ /Trend/ - Мы уверены, что грузино-азербайджанские отношения будут и впредь уверенно развиваться.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Мы всегда поддерживаем друг друга и во всех международных организациях. Как отметил господин Премьер-министр, мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга», - подчеркнул глава нашего государства.

