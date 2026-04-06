Визит Президента Ильхама Алиева в Тбилиси подчеркивает традиционный характер братских отношений между Азербайджаном и Грузией - Давид Апциаури

ТБИЛИСИ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Тбилиси подчеркивает традиционный характер братских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Тбилиси профессор по совместительству в Грузинском международном университете (GIU) и бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Китайской Народной Республике Давид Апциаури.

«Прежде всего, мы сердечно приветствуем Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузии. Визит, несомненно, важен, и подчеркивает традиционный характер наших братских и дружеских отношений», - сказал он.

Апциаури считает, что помимо вопросов, связанных с перспективой двустороннего сотрудничества, очень важно рассмотреть вопросы, которые связаны с ситуацией в регионе, глобальными рисками, и также определить, как могут Азербайджан и Грузия на основе своего двустороннего сотрудничества внести вклад в минимизацию этих рисков.

«Сегодня Азербайджан и Грузия не просто являются положительным примером двустороннего сотрудничества во всех направлениях, прежде всего в экономическом плане. Геополитический вес обоих государств и формат их двустороннего взаимодействия приобретает совершенно другие масштабы, масштабы геополитики, геоэкономики, и это связано с участием, прежде всего, в глобальных проектах», - сказал он.

Апциаури подчеркнул, что настало время обсуждать конкретные вопросы практической реализации Среднего коридора.

Он отметил, что значение данного визита выходит за рамки двустороннего диалога.

«И Грузия, и Азербайджан всегда хотят мира и сотрудничества в регионе. Значение Южного Кавказа сегодня приобретает глобальный характер. И сегодня весьма желательно и даже необходимо, чтобы все страны были полноценными игроками в этой новой повестке. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией будет способствовать более стабильной ситуации, и позволит лучше использовать новые возможности», - добавил он.