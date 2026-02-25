Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане организовало приём по случаю ифтара (ФОТО)

Туркменистан Материалы 25 февраля 2026 11:03 (UTC +04:00)
Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане провело церемонию ифтара по случаю священного месяца Рамадан в отеле «Йылдыз» в Ашхабаде.

Посол Гисмет Гeзалов поприветствовал гостей мероприятия и поздравил участников с началом месяца Рамадан. В своей речи посол отметил, что этот благословенный месяц является важным символом духовного очищения, солидарности и взаимной поддержки в исламском мире. Он подчеркнул, что Рамадан способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. При этом он отметил, что в обеих странах существует особое уважение к религиозным ценностям, и в этом контексте проведение подобных мероприятий имеет большое значение для обмена культурными и духовными ценностями.

На церемонии ифтара присутствовали главный муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев, а также послы и представители дипломатических миссий мусульманских государств, аккредитованных в стране.

В рамках приема гостям были предложены традиционные азербайджанские блюда и десерты, отражающие богатое кулинарное наследие Азербайджана.

