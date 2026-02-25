Новруз приносит выгодные условия: кредиты в ВТБ (Азербайджан) от 9,5% и без комиссии!

В преддверии праздника Новруз ВТБ (Азербайджан) запускает акцию со сниженной процентной ставкой от 9.5% годовых и нулевой комиссией по кредиту наличными. Предложение действует в период с 24 февраля по 31 марта.

В рамках праздничной кампании комиссия по кредитам наличными составит 0% по праздничным вторникам. Для клиентов, желающих объединить свои кредиты в банке ВТБ (Азербайджан) предоставляется возможность оформить кредит без комиссии на протяжении всего срока действия акции, что делает условия оформления еще более выгодными и доступными для широкого круга заемщиков.

«Новруз — это время обновления, и мы хотим, чтобы наши клиенты встретили праздник с новыми возможностями. Снижение процентной ставки и отмена комиссии делают оформление кредита максимально комфортным. Мы стремимся поддерживать наших клиентов в реализации их планов и продолжим предлагать решения, которые делают банковские услуги более доступными», - прокомментировал Член Правления, руководитель розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Яшар Каримов.

Информацию о продуктах и услугах ОАО ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.