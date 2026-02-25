Председатель Президиума Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич посетит Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Trend со ссылкой на дипломатический источник, Комшич примет участие в предстоящей сессии форума в Баку, который объединяет глав государств и правительств, высокопоставленных должностных лиц и международных экспертов для обсуждения ключевых глобальных и региональных вопросов.

Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12–14 марта 2026 года под девизом «Преодолевая разногласия в мире переходного периода». Основанный в 2013 году и организуемый Международным центром Низами Гянджеви, форум служит площадкой для действующих и бывших государственных деятелей, представителей международных организаций и академического сообщества для обсуждения региональной и глобальной политики. Тринадцатый форум проводится на фоне активизации дипломатических процессов в регионе и будет посвящен вопросам геополитических преобразований и международной безопасности.