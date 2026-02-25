Халг Банк предлагает предпринимателям бизнес -кредит без залогового обеспечения

Халг Банк представляет новую кредитную кампанию, предлагая предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством и другими направлениями бизнеса, более доступные условия финансирования.

В рамках кампании физические лица-предприниматели и юридические лица могут получить бизнес-кредит до 50 000 AZN сроком до 24 месяцев без залогового обеспечения. Кроме того, на период действия кампании по обеспеченным кредитам на сумму до 300 000 AZN и сроком до 48 месяцев не требуется страхование залога . Данные условия создают дополнительную финансовую поддержку для увеличения оборотных средств и расширения предпринимательской деятельности.

Отметим, что кампания действует до 31 августа 2026 года.

Для получения кредита предприниматели могут обратиться в любой из 30 филиалов Халг Банка.