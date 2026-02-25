Азербайджан отправляет в Армению очередную партию дизельного топлива

БАКУ/Trend/ - В рамках поставок топливных продуктов из Азербайджана в Армению планируется отправка очередной партии топлива.

По данным Trend, в Армению будет направлено 4 500 тонн дизельного топлива.

Сегодня указанная партия дизельного топлива отправится из Азербайджана по железной дороге.

Отметим, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.