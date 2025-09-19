Объявление 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" олицетворяет укрепление национального самосознания и философии государственности - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета", и это стало результатом как высокой оценки важнейших фундаментальных ценностей современной азербайджанской государственности – Конституции и суверенитета, так и глубокого политического анализа исторического пути страны. "Год Конституции и суверенитета", объявленный главой государства, это не только комплекс правовых и политических мер, но и стратегический план дальнейшего укрепления национального самосознания, философии государственности и исторической памяти.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Одной из основных задач, стоявших перед Азербайджаном после восстановления независимости, было формирование правовых основ государства, признание независимости на международном уровне и, самое главное, защита суверенитета. Для достижения этих целей в первую очередь необходимо было принятие основного закона страны - Конституции. Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году, определила направления политического, экономического и правового развития государства, а также обеспечила фундаментальные права и свободы граждан.

При этом понятие суверенитета не ограничивается только провозглашением независимости. Это также означает, что страна может свободно осуществлять свою волю на всех своих территориях, сохранять полную независимость во внутренней и внешней политике, выступать в качестве равноправного субъекта в международных отношениях. Азербайджан, пройдя тяжелые испытания 1990-х годов, смог обеспечить этот суверенитет благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева и мудрой стратегии государственности Президента Ильхама Алиева. 44-дневная Отечественная война 2020 года вошла в историю как самый яркий результат этого процесса", - сказал он.

A.Гараев отметил, что "Год Конституции и суверенитета" является важным политическим посланием как с точки зрения пропаганды наших традиций государственности, так и их передачи будущим поколениям.

"Мероприятия, проведенные в течение этого года, конференции, общественные дискуссии и правовые реформы, послужат укреплению нового этапа в истории государственности Азербайджана. На самом деле эта инициатива важна не только для юристов и политиков, но и для всех слоев общества. Потому что Конституция и суверенитет - это не только правовое понятие, но и символ национального самосознания, гражданственности и верности государству.

Хотя азербайджанский народ на протяжении истории жил в составе различных империй, он всегда сохранял идеи независимости. Азербайджанская Демократическая Республика, созданная в начале XX века – в 1918 году, занимает особое место в истории как первая демократическая республика на мусульманском Востоке. Однако несмотря на то, что республика, просуществовавшая всего 23 месяца, пала в результате оккупации, созданные ею политические традиции в последующие годы укрепили стремление азербайджанского народа к независимости", - сказал политолог.

По его словам, восстановление государственной независимости в 1991 году было большим историческим событием для Азербайджана.

"Но в первые годы перед страной стояли многочисленные проблемы: политическая нестабильность, экономический кризис, оккупация земель, угроза сепаратизма и иностранная интервенция. В таких сложных условиях стабильная конституционная база была необходима для укрепления правовых основ государства, защиты прав граждан и обеспечения национального единства. Конституция Азербайджанской Республики, принятая всенародным голосованием 12 ноября 1995 года, стала поворотным моментом в истории государственности страны. Этот документ как первая Конституция независимого Азербайджана определил не только законодательную базу, но и политико-философские основы государства. Конституция закрепляла демократический, правовой и светский характер государства. Это был фундаментальный шаг к укреплению традиций современной государственности. В то же время в Конституции широко отражались права и свободы человека и гражданина. Свобода мысли, слова и печати, право собственности, социальное обеспечение, права на образование и здравоохранение были определены как основные ценности, гарантированные государством. Тем самым Азербайджан представил себя как демократическое государство, соответствующее международным правовым стандартам", - сказал А.Гараев.

Политолог подчеркнул, что Конституция Азербайджана является не только юридическим документом, но и носителем идеи национального единства, государственности.

"Этот документ - главный мост, соединяющий граждан с государством. В частности, для подрастающего поколения изучение Конституции и усвоение ценностей государственности играют важную роль в формировании национальной идентичности. За годы, прошедшие с момента принятия Конституции, азербайджанская государственность прошла большой путь развития. Укрепилась система государственного управления, быстро росла экономика, расширялись международные связи. В основе всех этих достижений лежит приверженность принципам правового государства.

С другой стороны, суверенитет - это фундаментальное понятие, которое выражает независимость государства, его полную свободу во внутренней и внешней политике. Это понятие несет как юридическое, так и политическое содержание. С юридической точки зрения суверенитет означает, что законодательная, управленческая и судебная власть в государстве принадлежит только ему. С политической точки зрения это означает, что народ свободно осуществляет свою волю, а государство обязано защищать и обеспечивать эту волю. Для Азербайджана суверенитет - это не просто категория государственности, но и неотъемлемая часть национальной идентичности. Потому что наш народ на протяжении веков боролся за независимость, сопротивлялся давлению империй, сохранил в своей исторической памяти идею свободы", - сказал он.

Политолог отметил, что принятый 18 октября 1991 года "Конституционный акт о государственной независимости" стал поворотным моментом в современной истории Азербайджана. Этим документом азербайджанский народ еще раз объявил о восстановлении своего суверенитета. Однако в первые годы независимости полностью реализовать содержание суверенитета не удалось.

Борьба за политическую власть в стране, экономический кризис и гражданский конфликт поставили под вопрос само существование государства. Более того, в результате оккупационной политики Армении 20 процентов земель были оккупированы, более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Хотя в этот период Азербайджан существовал как независимое государство, фактически его суверенитет был слабым. Именно в таких тяжелых условиях великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся к власти в 1993 году по настоятельному требованию народа, не только восстановил политическую стабильность в стране, но и укрепил основы суверенной государственности. Проведенная им сбалансированная внешняя политика, создание сильной армии и формирование основ правового государства позволили Азербайджану укрепиться как независимому государству", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что с 2003 года под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан не только сохранил свой суверенитет, но и обогатил его реальное содержание. "Были предприняты важные шаги в нескольких направлениях. Вывод энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие ненефтяного сектора укрепили экономический суверенитет страны. Азербайджан стал обладателем сильной экономики, не зависящей ни от каких внешних финансовых центров. В то же время Азербайджан проводил сбалансированную политику в международных отношениях, ставя во главу угла защиту своих национальных интересов. Азербайджанская дипломатия, не идущая на компромисс под давлением каких-либо глобальных держав, обеспечила реальный политический суверенитет государства. Были предприняты важные шаги в нескольких направлениях. Вывод энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие ненефтяного сектора укрепили экономический суверенитет страны.

Событием, наиболее полно подтвердившим понятие суверенитета в истории Азербайджана, стала Отечественная война 2020 года. В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил от оккупации большую часть своих земель. Это было не просто восстановление территориальной целостности, но и практическая реализация национального суверенитета. Исход войны показал, что государство способно не только ссылаться на международное право, но и обеспечивать свое право, опираясь на собственные силы. В 2023 году в результате антитеррористических мероприятий конституционный строй Азербайджана был восстановлен на всех его территориях. Тем самым государство полностью обеспечило свой суверенитет и вступило в новый этап своей национальной истории. Укрепление суверенитета в азербайджанской государственности осуществлялось не только в политическом и военном плане, но и в идеологической сфере. Слова Президента Ильхама Алиева "независимость Азербайджана вечна, необратима, нерушима" стали основой философии национальной государственности. Эта идея, по сути, является политическим посланием, адресованным всем слоям общества. Защищать независимость государства - задача не только власти, но и всего народа. Поэтому пропаганда идей суверенитета в школах, высших учебных заведениях, СМИ и общественных институтах приобретает особое значение", - отметил политолог.

По его словам, первой и самой важной опорой провозглашения "Года Конституции и суверенитета" является правовой аспект. Конституция Азербайджанской Республики как высший правовой документ государства является гарантом суверенитета. В ее основных статьях закреплены неизменность государственной независимости, территориальной целостности и государственного строя. Согласно Конституции, единственным источником государственной власти является азербайджанский народ. Этот принцип отражает сущность суверенитета: народ свободно выражает свою волю, а государство является механизмом реализации этой воли.

"После восстановления независимости Азербайджана конституционные и правовые реформы стали фактором стабильности в развитии государственности страны. Система управления государством, права и свободы граждан, принцип верховенства закона строились именно на конституционно-правовых нормах. Мероприятия, правовые конференции и академические дискуссии, проводимые в рамках этого Года, направлены как на углубление теоретических основ Конституции, так и на совершенствование механизмов ее применения. Это позволяет еще больше закрепить принцип правового государства на практике. Одним из важнейших результатов является дальнейшее укрепление национальной солидарности. Если Конституция определяет правовые рамки государства, то суверенитет обеспечивает его политическое содержание. Синтез этих двух понятий создает прочную базу для устойчивого развития государства. Именно поэтому "Год Конституции и суверенитета" служит укреплению политической стабильности в стране. Это также способствует устойчивому национальному консенсусу в будущем развитии Азербайджана", - сказал он.

А.Гараев отметил, что одним из величайших поворотных моментов в современной истории Азербайджана является Отечественная война 2020 года и достигнутая в ее результате историческая Победа в Карабахе. "Эта Победа, помимо освобождения оккупированных земель, также имела стратегическое значение с точки зрения полного восстановления конституционного суверенитета Азербайджана, укрепления принципов государственности и реализации международного права. С начала 1990-х годов в результате армянской оккупации были грубо нарушены территориальная целостность и конституционные права Азербайджана. По итогам 44-дневной войны эти права Азербайджана были восстановлены, и государство получило возможность применять свои конституционные принципы фактически на всей территории страны. Одним из основных вопросов, стоявших перед Азербайджаном после этого было установление государственного суверенитета на освобожденных территориях. Это был не только военно-политический, но и юридический процесс. Приоритетом государственной политики стало применение на освобожденных землях положений Конституции Азербайджана, создание институтов государственного управления и обеспечение гражданских прав. Одним из важнейших шагов стало создание на этих территориях государственных органов, начало функционирования органов муниципального управления, полиции, прокуратуры, суда и других конституционных институтов. Этот процесс показал, что территориальная целостность государства восстанавливается не только на бумаге, но и в практической плоскости", - сказал он.

Политолог также отметил, что победа в Карабахе была одновременно подтверждением основных принципов международного права. Азербайджан своими силами реализовал принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, решениях ОБСЕ и других международных документах. Это укрепило позиции страны на международной арене и модель суверенитета, основанную на правовых основах. "Мирные переговоры, проведенные в послевоенный период, также основываются на правах суверенитета Азербайджана. Мир в регионе возможен только при взаимном признании территориальной целостности государств. Одним из самых больших препятствий на пути мирного процесса остается наличие в Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану. Вместе с тем принципиальная позиция Азербайджана служит превращению мирной повестки дня в реальность.

Восстановление и возрождение освобожденных территорий - одно из самых ярких отражений государственного суверенитета Азербайджана. Реализуемая программа "Большого возвращения" - это не только инфраструктура и переселение, это также реализация обязательства по Конституции Азербайджана по обеспечению права граждан на проживание на родных землях. Процесс восстановления имеет большое значение как в политическом, экономическом, так и в правовом плане. Каждый гражданин, возвращающийся в Карабах, фактически получает возможность в полной мере воспользоваться своими конституционными правами. Победа в Карабахе также укрепила геополитический статус Азербайджана. Новая реальность, сложившаяся в регионе, сделала страну более активным и действенным участником как региональных, так и глобальных процессов. Это не только укрепило суверенные права государства, но и поспособствовало его признанию в качестве надежного партнера на международном уровне", - сказал политолог.

По его словам, в современной системе международных отношений суверенитет государств измеряется не только внутренним управлением, но и независимой позицией, которую они проявляют в глобальной политике. Линия, которую Азербайджан проводит на международной арене в последние годы, является ярким примером его приверженности конституционным принципам и политике суверенитета.

"Внешнеполитический курс Азербайджана построен на многовекторном подходе. Страна сотрудничает как с государствами региона, так и с мировыми державами, ведет сбалансированную и гибкую дипломатию. Эта политика создает условия для принятия Азербайджаном решений в соответствии с национальными интересами, независимо от какого-либо военно-политического блока. Азербайджан укрепляет энергетическое сотрудничество с Европейским союзом, а также присоединяется к стратегическим проектам с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Союзничество с Турцией, партнерство с Россией, сотрудничество с США, лидирующие позиции в исламском мире - все это показатели многогранной дипломатии страны. Одним из ярких примеров независимой позиции Азербайджана является деятельность Движения неприсоединения (ДН). Азербайджан, председательствовавший в этой организации в 2019-2023 годах, стал глашатаем развивающихся стран. Гуманитарные и дипломатические инициативы страны, особенно во время пандемии COVID-19, получили большое признание на международном уровне. Лидерство в ДН продемонстрировало, что Азербайджан обладает сильными возможностями для проведения полностью независимой политики, не присоединяясь к блокам на глобальной арене. Это реализация закрепленного в Конституции принципа государственной независимости в международной плоскости. Кроме того, энергетическая политика Азербайджана является одним из основных инструментов не только экономического, но и политического суверенитета. Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, TAP и TANAP, сделали страну главным гарантом энергобезопасности Европы. Эти проекты укрепляют важные позиции Азербайджана на глобальной энергетической карте, а также создают дополнительные возможности маневра в международных отношениях. Превращение Азербайджана, благодаря своей энергетической дипломатии, в актора, который, не будучи страной Европейского союза, играет решающую роль на европейском энергетическом рынке, является проявлением суверенной политики", - сказал он.

A.Гараев отметил, что Азербайджан также выступает с инициативами мира и сотрудничества в регионе. Выход на новый этап союзнических отношений с Турцией с подписанием Шушинской декларации, ведущая роль в Организации тюркских государств, активное участие в подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря - все это подтверждает независимую позицию Азербайджана как регионального актора. В то же время Азербайджан, выступая с инициативами международного посредничества, вносит свой вклад в укрепление глобального мира. Это говорит о том, что страна также ответственно выполняет свои международные обязательства.

"Важнейшим аспектом позиции Азербайджана в глобальной политике является приверженность международному праву. Страна постоянно отстаивает принципы суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Эта принципиальная позиция приводит к тому, что Азербайджан воспринимается как надежный партнер как в региональной, так и в глобальной плоскости.

Азербайджан в период независимости прошел через сложные испытания и сформировал свою модель государственности. Основой этой модели являются принципы Конституции и суверенитета. Объявление "Года Конституции и суверенитета" несет в себе исторический символизм - Азербайджан уже полностью обеспечил свой суверенитет, стал сильным, независимым и влиятельным государством, способным реализовывать конституционные принципы на всей своей территории.

"Год Конституции и суверенитета" не просто юбилейный; он также определяет стратегические направления будущего развития. Азербайджан в предстоящий период усилит экономическую диверсификацию, повысит социальное благосостояние граждан, еще больше укрепит свой международный авторитет. А это возможно только на основе сильной правовой базы и курса суверенной политики", - добавил политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!