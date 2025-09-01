Детский центр социальной реабилитации Tut Əlimdən готов приступить к деятельности (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, партнерстве Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей приступает к деятельности новосозданный Детский центр социальной реабилитации Tut Əlimdən.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в центре, поинтересовалась организованной здесь для детей социальной средой и оказываемыми моделями услуг.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова проинформировала о направлениях деятельности центра, отметила, что центр Tut Əlimdən создан с целью обеспечения детей, находящихся в трудных жизненных условиях и лишенных семейной опеки, безопасной, здоровой средой и заботой.

В центре будут оказываться услуги первичной оценки психосоциального состояния, срочного реагирования, временного размещения, медицинской помощи и социальной реабилитации. Также будут разрабатываться индивидуальные планы развития с целью интеграции детей в общество и обеспечения их жизни в будущем.

Кроме того, сообщалось, что для безопасности и комфорта детей созданы соответствующие современным стандартам просторные и светлые комнаты, уголки отдыха и различных занятий. В просторном дворе созданы разнообразные игровые площадки и зеленые насаждения.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, обстоятельно ознакомившись со всей проделанной работой, дала свои рекомендации и советы, а также встретилась с коллективом, сформированным из высококвалифицированных и профессиональных молодых кадров в целях функционирования центра в соответствии с принципами альтернативного ухода на основе семьи, пожелала им успехов в деятельности.