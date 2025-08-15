Тело моего убитого брата до сих пор не найдено - пострадавшая в результате атак вооруженных сил Армении

БАКУ /Trend/ - Потерпевшая Лала Исмаилова, давшая показания на судебном процессе, состоявшемся 15 августа в Бакинском военном суде, сообщила, что в результате атак вооруженных сил Армении вынуждена была покинуть Зангиланский район.

Как передает Trend, Л.Исмаилова сказала, что ее брат был сотрудником полиции и вместе с шестью другими полицейскими был убит вооруженными силами Армении. Их тела до сих пор не найдены.

В своем заявлении пострадавшая Бикяханым Гулиева сказала, что ее четырехкомнатный дом был сожжен в 1993 году, когда село Орта Йемезли, где она жила, было оккупировано вооруженными силами Армении. Б.Гулиева сказала, что одним из полицейских, убитых вместе с братом Л.Исмаиловой, которая до нее давала показания, - Ильхам Имамгулу оглу Гулиев – являлся ее братом.

Б.Гулиев, отвечая на вопросы адвоката обвиняемого Бако Саакяна, сообщил, что во время атаки на село огонь был открыт со стороны Гафанского района Армении.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.