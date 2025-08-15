Президент Ильхам Алиев озвучил важные послания из Вашингтона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью представителям СМИ Азербайджана 8 августа в Вашингтоне рассказал о ключевых вопросах, связанных с итогами визита, подписанными документами и перспективами на будущее, а также озвучил важные послания.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Визит Президента Ильхама Алиева в США, подписанные там документы могут быть расценены как поворотный момент в азербайджано-американских отношениях. Помимо подписания совместной декларации с Арменией и парафирования мирного соглашения, важнейшим посылом визита стало открытие новой страницы в направлении сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Глава нашего государства положительно оценил итоги этого визита, встречи с Дональдом Трампом. Проведение встреч в искренней и дружеской обстановке служит укреплению доверия между сторонами. В то же время в своем интервью глава государства затронул значимые вопросы стратегического партнерства и регионального мира, озвучил важные месседжи", - сказал он.

A.Гараев отметил, что разработка Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США и определение сфер сотрудничества (энергетика, транспорт, транзит, безопасность, искусственный интеллект, оборонная промышленность) открывает стране широкие возможности.

"Инвестиционные и взаимные проекты в этих сферах будут приоритетными для Азербайджана. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "... и без того годы правления предыдущей администрации США расцениваю как потерянные годы... Достижения и потенциал, обретенные с Соединенными Штатами Америки в прежние времена, можно сказать, оказались в замороженном состоянии", и теперь эти возможности должны быть реализованы в скором времени. Из заявлений Президента Ильхама Алиева становится ясно, что визит в США - это не только дипломатические встречи, но и начало нового этапа в азербайджано-американских отношениях. В частности, искренняя, дружелюбная и ориентированная на результат первая личная встреча с Президентом Трампом укрепляет атмосферу доверия к будущему сотрудничеству. Как подчеркнул глава государства, личные контакты будут играть важную роль в наших отношениях и наряду с официальными документами послужат развитию взаимопонимания между сторонами", - сказал он.

По словам А.Гараева, еще одним исторически значимым моментом является отмена 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".

"Это решение символизирует преодоление многолетней несправедливой ситуации в азербайджано-американских отношениях. Оно также является показателем внимания администрации Трампа к Азербайджану и региону.

Создание в тот же день рабочей группы по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве также является важным политическим посылом для региона. Этот план сотрудничества, охватывающий энергетику, транспорт, безопасность и другие стратегические области, открывает новые перспективы для стабильности и развития на Южном Кавказе.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не нуждается в иностранной помощи, но отмена поправки имеет политическое и символическое значение, укрепляет позиции страны и способствует миру и процветанию в регионе. Таким образом, визит и подписанные документы открывают новую страницу в азербайджано-американских отношениях, а личные контакты и стратегические решения укрепляют атмосферу взаимного доверия и партнерства. Это также важно с точки зрения реализации конкретных политических и экономических возможностей", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в своем интервью глава государства также уделил особое внимание мирному соглашению с Арменией.

"Как отметил Президент Ильхам Алиев, после Второй Карабахской войны Азербайджан стал инициатором в обеспечении мира в регионе. Процесс переговоров по мирному договору был непростым, одним из главных препятствий было желание Армении включить в договор свои условия, касающиеся Карабаха. Это было необоснованное с юридической и политической точек зрения требование, и азербайджанская сторона неоднократно объясняла, что оно не относится к межгосударственному соглашению. Но Армения начала активные переговоры только после антитеррористических мероприятий 2023 года, смирившись с реалиями.

Нынешний этап парафирования, прошедший в Белом доме с участием руководителей Азербайджана и Армении, является не только символическим шагом, но и создает конкретную базу для устойчивого мира в регионе. Как заявил Президент Ильхам Алиев, при подписании мирного соглашения должны быть решены все вопросы, и необоснованные территориальные претензии к нам должны быть исключены из Конституции Армении. Этот мирный договор имеет историческое значение и для Азербайджана, и для Армении, и для всего Южного Кавказа", - сказал он.

Политолог отметил, что Президент Ильхам Алиев также рассказал о негативном влиянии фейковых новостей, распространяемых в СМИ США против Азербайджана, на репутацию нашей страны.

Как подчеркнул глава государства, информация, распространяемая в Washington Post, New York Times, Newsweek и других СМИ, была подготовлена в основном представителями армянских лобби-групп и вводили в заблуждение американское общественное мнение и международное сообщество в целом относительно Азербайджана. Такой подход не только усложнил борьбу нашей страны за справедливость, но и был направлен на подрыв региональной стабильности.

Мультикультурная и толерантная государственная модель Азербайджана, этническое и религиозное разнообразие, сохранение всех религиозных объектов и гармоничное сосуществование жителей ясно свидетельствуют о необоснованности распространяемой ложной информации.

Как сказал глава государства: "Все эти слухи и ложная информация об Азербайджане для тех, кто знает нашу страну, кажутся абсолютно предвзятыми, поскольку Азербайджан известен своим этническим и религиозным многообразием. Все религиозные объекты находятся под защитой государства. В Азербайджане никогда не было не то, что конфликтов, но даже недопонимания на почве этнических или религиозных различий. Напротив, Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма, где представители различных религиозных и этнических групп живут как одна семья".

Одним из вопросов, имеющих особое стратегическое значение, также является обеспечение беспрепятственной сухопутной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Парафированный документ официально подтверждает территориальную целостность Азербайджана и права на пересечение границы, а также формализует обязательства Армении. Этот шаг был отложен на долгие годы, но является одним из основных условий укрепления мира и экономической интеграции в регионе. Азербайджан предпринимает конкретные шаги по обеспечению интеграции региона не только в дипломатическом и политическом плане, но и в экономической и стратегической сферах", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в конце интервью Президент Ильхам Алиев рассказал о меморандуме между ExxonMobil и SOCAR, который является одним из важных документов, подписанных в рамках визита.

"Меморандум между ExxonMobil и SOCAR является не только экономическим документом, но и укрепляет стратегические позиции Азербайджана в области энергетики и технологий. Это сотрудничество увеличивает потенциал для открытия новых запасов углеводородов, а также расширяет энергетическую инфраструктуру и транзитные возможности страны.

Азербайджан уже играет важную роль в региональных поставках газа, и этот шаг делает страну более активным участником как на европейском, так и на ближневосточном рынках. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "мы уже вошли в регион Ближнего Востока и будем расширять свою географию в Европе и на Ближнем Востоке". В то же время сотрудничество с США в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации увеличивает конкурентное преимущество Азербайджана с точки зрения экономики и безопасности. Такой подход усиливает не только энергетические проекты, но и экономическую диверсификацию и региональное влияние с помощью современных технологий. Таким образом, меморандум имеет как практическое, так и стратегическое значение и укрепляет региональное лидерство Азербайджана", - добавил политолог.

