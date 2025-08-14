Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с великой победой в деле установления мира.

Вы вписали еще одну блестящую страницу в историю независимого Азербайджана. В основе этой мирной победы лежат Ваша глубокая политика, высокая образованность и интеллект, тонкая дипломатия, дальновидность, любовь к Азербайджану и его духовным ценностям.

Еще в 2003 году, когда Вы были избраны Президентом Азербайджана, Вы заявили, что ни одна пядь азербайджанской земли не может быть предметом обсуждения. Годы показали, что Вы всегда остаетесь верным обещанному, и поэтому сегодня в мире Вас воспринимают как прагматичного, верного своему слову Лидера.

Под Вашим руководством наша победоносная Армия одержала победу в 44-дневной Второй Карабахской войне, и была обеспечена территориальная целостность нашей страны.

Подписав в эти дни в США декларацию о мире, Вы положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет. Сегодня каждый гражданин Азербайджана преклоняется перед нашими сыновьями и дочерьми, отдавшими жизнь за нашу независимость и территориальную целостность.

Добрые слова, сказанные в Ваш адрес Президентом США Дональдом Трампом на церемонии подписания декларации о мире, – большая честь для каждого азербайджанца. Это высокая оценка политики, проводимой Вами на протяжении многих лет.

Достигнутое в результате Вашей деятельности соглашение – это не только торжество мира между двумя государствами, но и большое достижение для нашего региона, которое принесет ему развитие и процветание. Хотя Азербайджан – небольшое государство на политической карте мира, в результате Вашей политики наша страна занимает особое место на ней. Благодаря проводимой Вами политике Вы занимаете особое место среди ведущих политиков мира, и каждый азербайджанец гордится этим.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с великой победой, желаю Вашему превосходительству здоровья и больших успехов в деятельности", - говорится в письме.