Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии отправился с визитом в Пакистан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршала Асима Мунира азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым отправилась в Исламабад.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"На церемонии встречи, в соответствии с протоколом, генерал-полковник Керим Велиев и фельдмаршал Асим Мунир прошли перед Почётным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран. В завершение церемонии был возложен венок к мемориалу шехидов.

В рамках визита состоялся всесторонний обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Пакистана, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение генерал-полковник К.Велиев от имени руководства Министерства обороны Азербайджанской Республики поздравил фельдмаршала Асима Мунира и личный состав Армии Пакистана с «Днём независимости» и с успехом, достигнутым в операции «Торжество справедливости».

Затем фельдмаршалу Асиму Муниру была вручена медаль «За заслуги в области военного сотрудничества», присуждённая приказом министра обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии примет участие в первом военном параде, который пройдет в столице Исламской Республики Пакистан — городе Исламабад по случаю "Дня независимости" и "Торжества справедливости", - говорится в сообщении ведомства.