Швейцария отказалась поддержать антиазербайджанскую инициативу Европарламента

БАКУ /Trend/ - Комитет по иностранным делам Совета кантонов (верхней палаты парламента Швейцарии) не поддержал антиазербайджанскую инициативу Европарламента.

Как сообщает в среду Trend, Комитет единогласно решил не поддерживать резолюцию по так называемой "аннексии" Карабаха и освобождению армянских заключенных в Азербайджане.

"Комитет считает, что выдвижение требований к Азербайджану не входит в компетенцию Федерального Собрания и рассматривает инициативу как одностороннюю", - говорится в заявлении.

Кроме того, ведоство также отклонило предложение о внесении соответствующей поправки, проголосовав 5 против 4 при 3 воздержавшихся. Поправка предусматривала призыв к освобождению армянских заключенных в Азербайджане и защите так называемого "армянского культурного наследия" в Карабахе.