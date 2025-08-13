Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Trend

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять искренние поздравления по случаю подписания исторической Совместной декларации с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по итогам Вашей встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Решительные и закономерные шаги Вашего превосходительства, вписанные в новейшую историю, обеспечили разрешение еще одного многолетнего конфликта в Азии.

Это знаменательное достижение Азербайджана еще раз продемонстрировало непоколебимую приверженность Вашей страны делу укрепления регионального и глобального мира и безопасности.

Под стратегическим руководством Вашего превосходительства усилия Азербайджана вносят весомый вклад в реализацию транзитного и транспортного потенциала широкого региона, охватываемого Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), содействуя устойчивой взаимосвязанности, продвижение межкультурного диалога, борьбу с вызовами, связанными с изменением климата, и укрепление посреднических возможностей СВМДА, разрешение конфликтов и постконфликтное восстановление.

Ваше превосходительство, прошу принять пожелания мира и благополучия Азербайджану и Вашему народу".