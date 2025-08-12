Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)

Политика Материалы 12 августа 2025 19:07 (UTC +04:00)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 августа продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости