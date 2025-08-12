Суэцкий и Панамский каналы в свое время перевернули мировую торговлю, открыв кратчайшие пути между континентами. Сегодня Зангезурский коридор способен стать их сухопутным аналогом XXI века. И именно благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева этот проект перешел от идеи к реальности.

Зангезурский коридор - это не просто новый сухопутный путь между Востоком и Западом, а инфраструктурный проект, который по своей значимости можно смело сравнить с величайшими достижениями мировой транспортной истории - Панамским и Суэцким каналами. Панамский канал в начале XX века радикально сократил время морских перевозок между Атлантическим и Тихим океанами, Суэцкий канал в XIX веке создал кратчайший путь между Европой и Азией по морю. Зангезурский коридор способен сыграть ту же роль на суше - связать Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу через прямой, быстрый и надежный маршрут. И именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев сыграл решающую, во многом историческую роль в том, что Зангезурский коридор из концепции на бумаге превратился в конкретный международный проект, находящийся на пути к реализации.

Экономическое и геополитическое значение Зангезурского коридора трудно переоценить. По моделированию Всемирного банка, к 2027 году коридор может принести мировой экономике дополнительно от 50 до 100 миллиардов долларов ежегодно за счет ускорения и удешевления перевозок. Bloomberg в мае 2025 года опубликовал данные, что время транзита между Европой и Азией сократится на 12–15 дней по сравнению с действующими маршрутами. Для глобальной экономики это означает не только ускорение поставок товаров, но и снижение логистических издержек в ключевых отраслях - от машиностроения и электроники до энергетики и сельского хозяйства. При этом Oxford Economics прогнозирует, что ежегодная экономия на логистике составит 20–30 миллиардов долларов. Для Азербайджана выгоды выражаются в конкретных цифрах: по данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, коридор увеличит общий объем экспорта Азербайджана на более чем 700 миллионов долларов в год и будет обеспечивать прирост ненефтяного ВВП примерно на 2% ежегодно.

Влияние коридора на мировую торговлю выходит за рамки сухих цифр. Он усиливает взаимосвязанность Евразии, делает транзит более устойчивым к политическим и климатическим рискам, снижает зависимость от узких морских проходов, которые подвержены блокировкам и кризисам, как это случалось с Суэцким каналом. Кроме того, развитие сухопутного маршрута создает стимул для модернизации железнодорожных сетей, логистических хабов и пограничной инфраструктуры в нескольких странах сразу, что в свою очередь создает тысячи рабочих мест и стимулирует локальную экономику.

Зангезурский коридор - это не просто очередной транспортный проект, а стратегическая инвестиция в глобальную стабильность, экономический рост и энергетическую безопасность. Его значение для мировой торговли сопоставимо с величайшими инженерными достижениями последних двух веков. И в этой истории особая заслуга принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву, который сумел превратить политическую идею в реальный международный проект. Его политическая воля, умение вести переговоры в сложных геополитических условиях и способность объединить разные интересы вокруг общей цели сделали возможным то, что многие считали маловероятным. Его лидерство, настойчивость и умение балансировать интересы разных сторон стали ключевыми факторами того, что Зангезурский коридор - важнейший сухопутный аналог Суэцкого и Панамского каналов - уже сегодня начинает менять карту мировой экономики.