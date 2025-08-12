Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 12 августа 2025 17:47 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с подписанием Совместной декларации с Республикой Армения, которая открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.

Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов.

Убеждены, что достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя государствами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых свершений в Вашей ответственной деятельности во благо дружественного народа Азербайджана".

