В Азербайджане утверждено "Положение об информационной системе электронного правительства" - указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено "Положение об информационной системе электронного правительства".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим.

Согласно указу, Кабинет министров должен в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения по приведению актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом и указом Президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2024 года № 199 "Об утверждении Типового положения о государственных информационных ресурсах и системах" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов", принять меры для финансирования в текущем году в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете, расходов, связанных с ведением, хранением и совершенствованием информационной системы "Электронное правительство" (EHİS) и ее подсистем, а также выполнением работ, предусмотренных пунктами 3.2 и 5.2 настоящего указа, и предусмотреть соответствующие средства в проектах государственного бюджета на последующие годы.

