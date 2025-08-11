Президент Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

БАКУ /Trend/ - 11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность запущенного некоторое время назад проекта по поставкам азербайджанского газа в Сирию в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, особо отмечена финансовая поддержка Катара в его реализации.

Было затронуто значение парафированного в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и других документов в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Была отмечена роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих успехов. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава нашего государства поблагодарил Эмира Катара за поддержку процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки и достигнутыми историческими результатами.

Президент Азербайджана пригласил Эмира Катара посетить с визитом нашу страну. Приглашение было с удовлетворением принято.