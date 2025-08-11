БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения создадут комиссию по контрою за исполнением мирного соглашения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны гарантируют полное исполнение настоящего Соглашения и создадут двустороннюю комиссию для контроля за его выполнением. Комиссия будет действовать на основе процедур, которые будут согласованы Сторонами", - говорится в тексте мирного соглашения.