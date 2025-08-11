Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Армения создадут комиссию по контрою за исполнением мирного соглашения

Политика Материалы 11 августа 2025 17:16 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения создадут комиссию по контрою за исполнением мирного соглашения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны гарантируют полное исполнение настоящего Соглашения и создадут двустороннюю комиссию для контроля за его выполнением. Комиссия будет действовать на основе процедур, которые будут согласованы Сторонами", - говорится в тексте мирного соглашения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости