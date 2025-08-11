БАКУ/Trend/ - В мирном договоре между Азербайджаном и Арменией впервые уточняется понятие «сепаратизм».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях в пределах своих юрисдикций, а также будут соблюдать свои применимые международные обязательства", - говорится в тексте мирного соглашения.