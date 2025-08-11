Баку и Ереван будут обмениваться информацией о судьбе без вести пропавших - проект мирного договора

БАКУ/Trend/ - Баку и Ереван будут обмениваться информацией о судьбе без вести пропавших.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны обязуются рассматривать случаи пропавших без вести и насильственных исчезновений, имевшие место в ходе вооружённого конфликта с их участием, в том числе путём обмена всей имеющейся информацией о таких лицах — напрямую или в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, по мере необходимости. Стороны признают важность установления судьбы этих лиц, включая поиск и, при необходимости, возвращение их останков, а также обеспечения правосудия в отношении этих лиц посредством надлежащего расследования — как средства примирения и укрепления доверия. Соответствующие процедуры в этой связи будут согласованы и утверждены в отдельном соглашении", - говорится в тексте мирного соглашения.