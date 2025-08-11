На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран - проект мирного договора

БАКУ/Trend/ - На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы каких-либо третьих сторон. До завершения процесса делимитации и последующей демаркации своей общей границы Стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, включая меры в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах", - говорится в тексте мирного соглашения.